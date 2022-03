Floyd Mayweather : Kauft Mayweather einen Premier-League-Club?

Vom Boxring ins Fußballstadion: Der Ex-Boxer Floyd Mayweather flirtet mit einem Kauf von Newcastle United. Doch verfügt Mayweather über das nötige Kleingeld?

«Newcastle United ist ein unglaubliches Team, ein verdammt gutes Team», sagte Floyd Mayweather. Der ehemalige Box-Weltmeister liebäugelt offenbar mit einem Kauf der Magpies. An einem Medienevent auf der Insel sprach er über sein Interesse am Premier-League-Club.

«Wenn die Leute möchten, dass ich die Newcastle-Mannschaft kaufe, lasst es mich wissen», sagte er in die Runde. Die englischen Zuhörer brachen daraufhin in Jubel aus. Auf Nachfrage von TMZ.com bestätigte später auch Mayweathers Umfeld, dass der 43-Jährige an einer Beteiligung interessiert sei. Außerdem soll der aktuelle Newcastle-Besitzer Mike Ashley bereits mehrfach versucht haben, den Club zu verkaufen.