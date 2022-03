Terry will bei Chelsea einsteigen : Kauft sich Russen-Milliardär Abramowitsch einen Club in der Türkei?

Nachdem Roman Abramowitsch wegen seiner Verbindungen zu Wladimir Putin den FC Chelsea verkaufen muss, soll der russische Milliardär einen türkischen Club im Visier haben. Derweil bietet eine Clublegende für den Verein mit.

Nachdem Roman Abramowitsch durch die Sanktionen der britischen Regierung dazu gezwungen wurde, den FC Chelsea zu verkaufen, scheint der russische Milliardär nun einen neuen Verein in der Türkei gefunden zu haben. Wie die türkische Zeitung «Fanatik» schreibt, soll sich Abramowitsch in Verhandlungen zur Übernahme des Traditionsclubs Göztepe befinden, der in der Süper Lig momentan einen Abstiegsrang belegt.

Chelsea darf wieder Tickets verkaufen

Am Mittwochabend war derweil bekannt geworden, dass Chelsea dank einer geänderten Lizenz wieder Tickets verkaufen darf, allerdings nur für die Auswärtsspiele in der Premier League sowie in der Champions League und im FA Cup. Bei Heimspielen in der Liga sind weiterhin nur Dauerkarteninhaber und Auswärtsfans zugelassen. Die Einnahmen aus dem Ticket-Verkauf sollen für wohltätige Zwecke zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine gespendet werden.