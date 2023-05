Dos und Don’ts: «Kaugummis können tödlich sein» – so wird deine Wohnung hundesicher

Planst du, dir einen Hund zuzulegen? Wir haben eine Expertin gefragt, worauf du in deiner Wohnung achten musst. Pexels/Ron Lach

Wer sich einen Hund anschafft, muss, ähnlich wie bei einem Baby, die Wohnung an die Bedürfnisse des neuen Mitbewohners anpassen. Wir haben mit Hundeexpertin Saskia Ferri gesprochen und sie gefragt, worauf man besonders achten sollte – bei kleinen, großen, jungen und alten Hunden.

Hast du einen Hund? Ich habe sogar mehrere Hunde. Ja, einen. Ich habe ein anderes Haustier. Ich habe gar kein Haustier.

Frau Ferri, wenn ich mir einen Welpen zutun will – was muss ich in meiner Wohnung verändern?

Gar nicht so viel! Grundsätzlich sollten herumliegende Kabel weggeräumt werden, da gerade junge Hunde diese gerne zerbeißen. Falls du in einer Wohnung mit glatten Böden wohnst, kann es sich lohnen, Teppiche auszulegen. Gerade Welpen rennen gerne herum und können auf sehr glatten Böden in Möbel rutschen. Dabei kann sich der Hund verletzen oder Einrichtungsgegenstände kaputtmachen.

Gibt es einen Unterschied, ob ich einen kleinen oder einen großen Hund habe?

Ja, besonders bei den Oberflächen: Wer einen großen Hund hat, sollte darauf achten, dass für ihn erreichbare Oberflächen abgeräumt sind. Ein aufgeregter großer Hund kann beim Schwanzwedeln schon mal eine Vase abräumen oder erreicht Dinge, mit denen er nicht spielen sollte. Bei kleinen Hunden ist das weniger ein Problem, dafür ist es oft etwas aufwendiger, sie stubenrein zu bekommen.

Warum?

Grundsätzlich erleichtern sich Hunde nicht in der Nähe ihres Bettchens oder des Futternapfs. Dieser Radius ist bei großen Hunden größer als bei kleinen Hunden, sie gehen also automatisch eher draußen. Bei kleinen Hunden kann der Nicht-Pieseln-Radius aber innerhalb der Wohnung enden.

Wie sieht es aus mit Pflanzen?

Gewisse Garten-, Balkon- und Zimmerpflanzen sind giftig für Hunde und sollten aus der Wohnung entfernt werden – oder zumindest in einem Zimmer verstaut werden, in das der Hund nicht rein darf. Ich persönlich würde das aber nicht riskieren und komplett auf die heiklen Pflanzen verzichten. Zu diesen gefährlichen Pflanzen gehören Agaven, Amaryllis, Efeututen, Monstera, Geranien, Hortensien und Orchideen. Vorsichtshalber solltest du deine Zimmerpflanzen googeln, um sicherzustellen, dass sie keine Gefahr darstellen.

Es gibt diverse gängige Zimmerpflanzen, die für deinen Hund giftig sein könnten. Informiere dich rechtzeitig und entsorge oder verschenke gefährliches Grünzeug. Unsplash/Jamie Street

In welche Dinge, also Lebensmittel, darf der Hund auf keinen Fall reinbeißen?

Die meisten Leute wissen, dass Hunde keine Schokolade vertragen – die ist aber oft weniger schlimm, als man meint. Grundsätzlich ist schwarze Schokolade ein größeres Problem als Milchschocki. Hunde sollten aber auch keinen Knoblauch essen, keine Tomaten, Trauben oder Rosinen. Kaugummis mit Birkenzucker (Xylith) sind auch gefährlich, wie die meisten künstlichen Süßstoffe. Birkenzucker kann allerdings schon in kleinen Mengen tödlich sein.

Welche Spielzeuge braucht ein Hund?

Spielzeuge sind sehr Halter- und Hundeabhängig. Du musst herausfinden, was deinem Hund Spaß macht. Es gibt auch Leute, die im Haus gar keine Spielzeuge haben – so weiß der Hund, dass nur draußen gespielt wird. Bei Welpen sollte man unbedingt ein Spielzeug zum Reinbeißen haben, zum Beispiel ein Tauspielzeug. Junge Hunde lernen so, dass sie dort reinbeißen dürfen – in Hände oder Kleider jedoch nicht.

Gerade Welpen lernen mit Spielzeugen, wo sie reinbeissen dürfen – und wo eben nicht. Unsplash/Marieke Koenders

Wo stelle ich den Futternapf und das Bettchen am besten hin?

Das kommt auf deine Wohnung und die Persönlichkeit des Hundes an. Wächter-Hunde sollten ihr Bettchen nicht an Orten haben, an denen sie ununterbrochen rausschauen können. Generell eignet sich ein Ort, an dem nicht ständig jemand vorbeiläuft oder etwas anderes passiert. Auch der Futternapf sollte an einem Ort stehen, an dem der Hund in Ruhe essen kann und nicht abgelenkt wird.

Stichwort Ruhe: Wie sieht es mit Kindern aus?

Manche Hunde mögen keine Kinder, oder die Kinder haben den Umgang mit dem Hund nicht richtig gelernt und stressen ihn so. Eine Möglichkeit sind Zonen im Haus, also Zonen, in denen der Hund alleine sein kann, wenn es ihm zu viel wird. Generell ist es aber auch wichtig, einen Hund zu finden, der zur eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Lebensstil passt.

Nicht alle Hunde vertragen sich gut mit Kindern. So oder so sollte der Hund eine Rückzugsmöglichkeit haben, falls es ihm zu viel wird. Pixabay

Wie meinen Sie das?