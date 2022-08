«Sexy» : Kaulitz lüftet Bettgeheimnis von Heidi Klum

Bill Kaulitz plaudert in einem Podcast über das Sexleben von seinem Bruder Tom und Ehefrau Heidi Klum.

Heidi Klum und ihr Mann Tom haben schon einige intime Details aus ihrem Privatleben ausgeplaudert. So erzählte der ‹Tokio Hotel›-Gitarrist einst, dass sie «jeden Tag auf ihm drauf liegt».

Auch Heidis Schwager Bill hört den Song beim Sex

Im Podcast «Promi-Playlist» wird Bill gefragt, welchen Song er denn höre, wenn er im Schlafzimmer in Stimmung kommen will. Bill antwortet: «Der Sänger heißt Haux und der Song heißt ‹Touch'›.» Er gesteht: «Den habe ich von Tom geklaut, das ist nämlich Toms Sexy-Song, also auch Heidis Sexy-Song.» Und er ergänzt: «Das ist ein sehr, sehr sexy Song.»