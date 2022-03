5 Jahre kein Kontakt : «Kaum betrat sie die Bühne, wurde ich ohnmächtig»

Die Moderatorin war Mitglied einer Sekte, die den Kontaktabbruch zu Hunzikers Mama forderte. Nun spricht das Mutter-Tochter-Gespann über die dunkelste Phase ihrer Beziehung.

Sie stahlt, lacht, singt und witzelt auf der Bühne. Ihre positive Art ist es, mit der es Michelle Hunziker (45) schafft, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Doch in der zweiten Ausgabe ihrer TV-Show «Michelle Impossible» wurde es nun überraschend emotional: Ihre Mama Ineke (78) erinnerte sich an die Zeit, in der ihre Tochter in der italienischen Sekte «Krieger des Lichts» war, und offenbarte, wie furchtbar belastend diese Zeit für sie war.