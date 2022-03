Umfrage vor den Wahlen : Kaum einer glaubt dem, was Politiker sagen

LUXEMBURG - Das Vertrauen der Luxemburger Bürger in die Politik schwindet. Laut einer Umfrage glauben nur 12 Prozent, dass Politiker die Wahrheit sagen.

47 Prozent der Befragten gaben an, kein Vertrauen in die Politik mehr zu haben. Bild: rtl.lu

Das Vertrauen in die Regierung ist in Luxemburg in der letzten Zeit drastisch zurückgegangen. Lediglich 47 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass die Politiker die Situation im Griff haben, wie aus einer aktuellen Umfrage von RTL Radio Lëtzebuerg und «Luxemburger Wort» hervorgeht. Vor vier Jahren waren es mehr: 80 Prozent der Befragten hatten damals der Regierung ihr Vertrauen ausgesprochen.

An der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut TNS Ilres zwischen dem 27. August und 13. September durchgeführt wurde, haben über 1'000 Bürger teilgenommen. Sie wurden unter anderem auch nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Situation im Land gefragt.

Nur zwölf Prozent der Befragten glauben den Worten der Politiker

56 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, dass es Luxemburg gut gehe. Dies entspricht zwar einem Plus von acht Prozentpunkten im Vergleich zu den letzten Angaben der Bürger im April. Wenn man sich aber die Statistiken von vor zwei Jahren anschaue, seien drastische Veränderungen in der Bürgermeinung bemerkbar, zitiert RTL Charles Margue von TNS Ilres: «Damals war noch drei Viertel der Bevölkerung der Meinung, dass die wirtschaftliche Lage gut ist. Jetzt sind es nur 56 Prozent», sagte der Chef des Meinungsforschungsinstitutes gegenüber dem Radiosender.

Vor allem ein Viertel der Wähler in der Alterskategorie zwischen 35 und 64 Jahren sollen laut RTL ihre persönliche wirtschaftliche Situation als schlecht eingeschätzt haben (23 Prozent).

Auch immer weniger Menschen glauben den Worten der Politiker. Lediglich zwölf Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Politiker hierzulande die Wahrheit sagen. 2009 waren es noch 43 Prozent.

Ausländerwahlrecht und Index

Die Mehrheit der Wähler glaubt, dass auch ausländische Mitbürger das Recht bekommen sollen, an Wahlen teilzunehmen (52 Prozent). 47 Prozent sind dagegen.

Was die Diskussion um Index angeht, so haben sich 27 Prozent der Teilnehmer laut Umfrage für den gedeckelten Index ausgesprochen. 25 Prozent wollen maximal eine Indextranche pro Jahr. 38 Prozent der Befragten wünschen sich eine automatische Anpassung der Gehälter an die Inflation.