Antarktisstaat «St. Georg» : Kaum Steuern, keine Impfpflicht – Betrüger zocken Hunderte mit erfundenem Staat ab

«St. Georg» soll in der Antarktis liegen und attraktiv für Menschen sein, die wenig Steuern zahlen wollen und gegen die Impfpflicht sind. Um an eine Staatsbürgerschaft zu kommen, haben 700 Menschen in Italien bis zu 1000 Euro an die Betrüger gezahlt.