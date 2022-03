Halbjahresbilanz : KBL epb fährt 72 Millionen Euro Gewinn ein

LUXEMBURG - Das luxemburgische Geldhaus KBL European Private Bankers blickt zufrieden auf das erste Halbjahr 2015 zurück.

«Wir werden weiter in unser Humankapital investieren», erklärt CEO Yves Stein am Montag.

Das Bankenhaus KBL European Private Bankers, das seinen Hauptsitz in Luxemburg hat, hat am Montag seine Halbjahresbilanz vorgestellt. Demnach erwirtschaftete es an seinen 50 europäischen Standorten von Januar bis Juni einen Umsatz in Höhe von 296 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es sechs Millionen Euro weniger gewesen. Der Gewinn wird auf 72 Millionen Euro beziffert, ein Plus von 44 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2014. Innerhalb der vergangenen sechs Monate stellte KBL epb nach eigenen Angaben 150 neue Mitarbeiter ein, die meisten in Großbritannien und Belgien.