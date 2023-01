Spanier berichten: Kehrt Ronaldo bereits im Sommer nach Europa zurück?

1 / 7 Hier zu sehen: Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo. AFP Ronaldo unterschrieb bei Al-Nassr einen Vertrag bis 2025. AFP Die Euphorie in Saudi-Arabien ist riesig. via REUTERS

Cristiano Ronaldo spielt künftig für den Al-Nassr FC in Saudi-Arabien. Der 37-Jährige unterschrieb letzten Freitag beim Saudi-Club einen Vertrag bis 2025 und wurde am Dienstagabend in einer Mega-Show samt Pyros und Lasern vorgestellt. Die Summen des Ronaldo-Kontrakts sind massiv. So bringt dieser ihm jährlich einen Betrag von rund 200 Millionen Euro ein. Sein Debüt auf dem Rasen könnte Ronaldo frühestens am Donnerstag geben, wenn Al-Nassr um 16 Uhr auf Al-Tai trifft.

Dennoch schwirrt bereits wieder ein Gerücht um eine Rückkehr nach Europa herum. So berichtet die «Marca» von einer Klausel im Ronaldo-Vertrag, die es dem Superstar ermöglicht, leihweise zu Newcastle United zu wechseln, sollte sich der Club für die Champions League qualifizieren. Das wäre derzeit der Fall.

Club äußert sich nicht zur Klausel

Kommt es also bald zur Europa-Rückkehr von Cristiano Ronaldo? Unklar. Bestätigt haben die Al-Nassr-Verantwortlichen die Klausel im Monster-Vertrag nicht. Immerhin: Die «Marca» war es auch, die bereits am 5. Dezember den Transfer Ronaldos nach Saudi-Arabien verkündete – mehr als drei Wochen vor der offiziellen Vollzugsmeldung also. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass es einer solchen Klausel gar nicht bedürfe, da beide Clubs denselben Eigentümer hätten.