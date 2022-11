Ermordung Jamal Khashoggi : Kehrtwende – Joe Biden stellt sich schützend vor Saudi-Prinz bin Salman

Biden hatte viel Kritik für seine Reise in das Königreich Saudiarabien einstecken müssen, weil dessen Kronprinz Mohammed bin Salman laut einem US-Bericht als verantwortlich für den Mord am Regierungskritiker Jamal Khashoggi angesehen wird.

Die US-Regierung will den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in einer überraschenden Kehrtwende im Fall um den brutalen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi vor Strafverfolgung schützen.



Wegen seines offiziellen Status und seines hohen Amtes sollte Mohammed Immunität im Klageverfahren genießen, die Khashoggis Verlobte und von dem Kolumnisten gegründete Menschenrechtsgruppen angestrengt haben, erklärte die Regierung von Präsident Joe Biden am Donnerstag (Ortszeit). Das US-Gesuch ist nicht verbindlich, letztlich muss ein Richter oder eine Richterin entscheiden, ob dem saudischen De-facto-Herrscher Schutz vor Strafverfolgung gewährt wird.