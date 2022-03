Corona-Pandemie - Kein CovidCheck, keine Maskenpflicht – Luxemburg will Maßnahmen weitreichend lockern

«Luxemburg hat die Omikron-Welle gut überstanden, auch wegen der relativ hohen Impfquote», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag. Den Trend, der sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, bewertete er als positiv. Zudem würden Prognosen zeigen, dass sich die Lage weiter verbessern wird. Ein hohes Infektionsniveau sei nicht gleichzusetzen mit einer hohen Auslastung der Krankenhäuser, wie die derzeitige Lage beweise, so Bettel.

Er stellte weitreichende Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht, die «uns das normale Leben zurückgeben». Die Regierung hoffe, dass die Lockerungen bereits am Wochenende des 12. und 13.März «oder eine Woche später» umgesetzt werden können. Der CovidCheck soll künftig nur noch in Altersheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen. In diesen Einrichtungen sowie im öffentlichen Transport bleibt die Maskenpflicht bestehen. An allen anderen Orten fallen CovidCheck und Maskenpflicht weg – auch in der Gastronomie, in den Schulen und im Handel. Großevents könnten fortan wieder ohne Beschränkungen organisiert werden.

«Wir haben auf weniger Sorgen gehofft» Xavier Bettel

«Die Pandemie ist noch nicht vorüber und wir müssen vorsichtig bleiben», betonte Bettel. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass eine neue, gefährlichere Virusvariante dominant wird. Die Impfpflicht für Menschen über 50 und im Pflegebereich sei daher nicht vom Tisch. Über den entsprechenden Gesetzestext könnte in den kommenden Wochen abgestimmt werden. «Die Impfung ist nach wie vor die beste Waffe gegen das Virus», so Bettel, der sich bei den Bürgern für den Zusammenhalt in den vergangenen beiden Jahren bedankte. «Die letzten beide Jahren waren anstrengend. Wir haben gehofft, nach der Pandemie käme eine Zeit, in der man sich wieder weniger Sorgen machen könnte. Doch leider muss ich Ihnen sagen, dass es nicht so ist», sagte Der Premier mit Blick auf die Ukraine.