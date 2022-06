Laut Asselborn : «Kein einziges Land» gegen EU-Kandidatenstatus für Ukraine

LUXEMBURG – Der Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine rückt in greifbare Nähe, wie Luxemburgs Außenminister und der französische Europaminister Clément am Dienstag angeben.

Die Ukraine und Moldau können beim EU-Gipfel diese Woche auf Zustimmung für ihre Beitrittskandidaturen hoffen: Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte am Dienstag, «kein einziges Land» habe Bedenken gegen den Vorschlag der EU-Kommission vom Freitag. «Ein Konsens zeichnet sich ab», sagte auch der französische Europaminister Clément Beaune, der in Luxemburg die den Gipfel vorbereitende Sitzung leitete.

«Wir werden da große Einstimmigkeit zeigen», sagte Asselborn zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag. Die deutsche Europa-Staatsministerin Anna Lührmann plädierte in Luxemburg für ein klares Signal an die Ukraine und Moldau: «Ihr gehört in die EU.»