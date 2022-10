Neue Petitionen: Kein Index für Großverdiener und Urlaub am Geburtstag?

Seiner Ansicht nach könne man so der sozialen Ungleichheit entgegenwirken. «Personen mit einem hohen Gehalt profitieren am meisten von der Indexierung», so der Petent. Normalerweise wird eine Indextranche von 2,5 Prozent fällig, sobald die tatsächliche Inflation 2,5 Prozent erreicht. Personen, die den sozialen Mindestlohn von 2313,38 brutto monatlich bekommen, verdienen dann beispielsweise 57,80 Euro brutto mehr pro Monat. Bei 8000 Euro auf der Gehaltsabrechnung macht eine Indextranche 200 Euro mehr im Monat aus.

Insgesamt stehen 13 Petitionen zur Unterzeichnung bereit, die vom heutigen Freitag bis zum 8. Dezember laufen. Petitionen, die mindestens 4500 Unterschriften erhalten, werden in einer öffentlichen Debatte mit den zuständigen Abgeordneten und Ministern diskutiert. In einer der Petitionen geht es um systemrelevante Arbeitskräfte. Sie machen etwa zehn Prozent der Arbeitnehmer in Luxemburg aus. Personen, die als Kassierer, Pflegekraft, Transporteur und Ähnliches arbeiten, kommen nicht für Telearbeit in Frage, auch nicht während der Pandemie. «Es wäre an der Zeit, dieses Personal zu entschädigen, das die Risiken auf sich genommen hat und für die anderen die Kontinuität der ‹Normalität› sichergestellt hat», meint der Verfasser der Petition.