Zugverkehr : Kein neuer Bahnhof im Süden Luxemburgs

LUXEMBURG – Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen schließt eine neue Haltestelle auf der Strecke Zoufftgen-Luxemburg aus.

Auf der Bahnlinie zwischen Düdelingen und Zoufftgen wird keine zusätzliche Haltestelle errichtet. Das erklärt Minister François Bausch in einer parlamentarischen Antwort an Sylvie Andrich-Duval. Die Düdelinger CSV-Abgeordnete hatte diese Möglichkeit ins Spiel gebracht, um die Industriezone Riedgen besser an das öffentliche Transportnetz anzubinden. Vor kurzem war bekannt geworden, dass Goodyear dort ein neues Werk errichtet.

Bausch will jedoch keine Spekulationen aufkommen lassen. «Mit der Inbetriebnahme des Bahnhofs Howald am 10. Dezember erlaubt es der Fahrplan auf der Trasse Luxemburg-Metz-Nancy nicht, eine zusätzliche Haltestelle einzubauen», sagt der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen. Eine längere Fahrzeit hätte negative Auswirkungen auf die Stabilität des Fahrplans, sowohl auf der betreffenden Zugtrasse als auch im gesamtem luxemburgische Schienennetz.

Der Minister erklärt, dass sich die Industriezone Riedgen über mehr als einen Kilometer erstreckt, so dass eine zusätzliche Haltestelle «keine geeignete Lösung» sei. Laut Bausch habe eine Studie über den Straßenverkehr in der Region Bettemburg-Düdelingen ergeben, dass drei Bushaltestellen (RGTR 305) auf dem Areal des Gewerbegebiets vorgesehen sind, die Anschluss an den Bahnhof Bettemburg bekommen sollen. Er weist zudem darauf hin, dass «Ponts et Chaussées» auch einen Radweg bauen werden, der die Zugstation mit der Industriezone verbindet.