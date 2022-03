Stewart und Benicio del Toro : Kein Paar, aber glückliche Eltern

Kaum jemand wusste über die Liaison zwischen Schauspieler Benicio del Toro und Rod Stewarts Tochter. Und schon gar nicht über die Schwangerschaft. Nun ist das Baby da.

Die Tochter von Rockstar Rod Stewart hat in Los Angeles am Sonntagabend, 21. August, ein Mädchen zur Welt gebracht. An ihrer Seite waren ihr Vater, dessen Frau Penny Lancaster sowie Kimberleys Mutter Alana Collins - Rod Stewarts erste Ehefrau, von der er sich 1984 scheiden ließ.