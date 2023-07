SCHRASSIG – Ein 13 Jahre altes Mädchen wird beschuldigt, am Samstagabend eine andere Minderjährige mit einer zerbrochenen Bierflasche verletzt zu haben. Aufgrund von Platzmangel konnte sie nicht in Dreiborner Jugendhaftanstalt untergebracht werden.

Luxemburg : Kein Platz in Jugendanstalt – 13-Jährige landet in Schrassiger Gefängnis

Die Strafanstalt Schrassig. Editpress/Alain Rischard

Am vergangenen Samstagabend hat eine 13-Jährige in Diekirch ein anders junges Mädchen mit einer zerbrochenen Bierflasche verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am heutigen Sonntag mitteilt.

Während des Polizeieinsatzes habe die Beschuldigte im Beisein der Beamten ankündigt, «sich an dem Opfer zu rächen», weil dieses sie angezeigt hatte. Folglich hat die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben beschlossen, sie vorübergehend in der Jugendhaftanstalt in Dreiborn unterzubringen.

Umbau in Dreiborner Anstalt

Das Problem hierbei: In der Einrichtung war kein Platz mehr frei. «Das Mädchen musste daher in der Aufnahmezelle der Strafvollzugsanstalt in Schrassig untergebracht werden», so die Staatsanwaltschaft.

Erst kürzlich hat der CSV-Abgeordnete Léon Gloden auf mangelende Unterbringungsmöglichkeiten in der geschlossenen Jugendhaftanstalt hingewiesen. In seiner Antwort hatte der Minister für Innere Sicherheit Henri Kox (Déi Gréng) erklärt, dass derzeit eine vollständige Neugestaltung der Anstalt stattfindet. «Derzeit wird eine Bedarfsanalyse für die neue Struktur der Einrichtung durchgeführt», hatte dieser erklärt.