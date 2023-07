«TMNT»: Kein Scherz – dieser Xbox-Controller riecht nach Pizza

So erhältst du den Pizza-Controller

PR-Aktion für Film

Der Controller kommt mit einem Duftsprüher in Form einer Pizza daher. Die Aktion wirbt für den Film «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem», der am 3. August in die Kinos kommt. Abseits des PR-Gags hat der Controller sonst keine speziellen Zusatzfunktionen. Vielleicht soll der Controller auch die Game-Zeit für Jugendliche verringern, da er unbewusst an die existenziellen Bedürfnisse erinnert und einen Pausengang zur Küche fördert.