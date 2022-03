Betreiber wehren sich : Kein Spielraum für günstigere Taxifahrten?

LUXEMBURG - Taxifahren soll in der Hauptstadt nach dem Willen von Bürgermeister Bettel günstiger werden. Die Taxibetreiber halten dagegen, ihre Gewinnmarge sei gering.

Der ACL wird ab dem Sommer Elektro-Taxis auf die Straßen schicken. ACL

«Der ACL tötet einen ganzen Berufszweig! Für die, die Geld haben, ist es einfach. Sie machen, was sie wollen. Der Benzinpreis steigt und steigt. Den Taxibetreibern wird nichts anderes übrigbleiben, als Personal zu entlassen», klagt Stéphane Skoczylos und reagiert damit auf die Ankündigung des Automobilclubs, in Eigenregie fünf Elektro-Taxis, so genannte «Yellow Cabs», ab Juli auf die Straßen des Großherzogtums schicken.

Die Ankündigung, die gelben Autos einzuführen, fiel zu einem Zeitpunkt, in dem Xavier Bettel, Bürgermeister der Stadt Luxemburg, mit dem Taxi-Verband in Verhandlungen steht, um günstigere und transparentere Preise für Kunden durchzusetzen. Mit dem «Yellow Cab» will der ACL als gutes Beispiel vorangehen und zeigen, dass eine Taxifahrt preislich attraktiv sein kann.

Angeblich nur geringer Gewinn

An der Preisschraube zu drehen, findet Olivier Gallé von Colux Taxis hingegen nicht so einfach: «60 Prozent des Kilometerpreises gehen für Sozialabgaben drauf.» Und da wären außerdem die Kosten für das Benzin, die Anschaffung und Instandhaltung der Fahrzeuge, die Telefonzentrale und die Versicherungen. «Es bleiben unter dem Strich zwei Prozent Gewinn auf den Kilometerpreis», rechnet er vor. Um Geld zu sparen, kaufe er seine Autos bereits in Deutschland.

Fabio Todoverto, der als Fahrer bei einem kleinen privaten Unternehmen angestellt ist, hätte bereits eine Idee, wie die Ausgaben gesenkt werden könnten. «Die Pauschale, die pro Taxifahrt fällig wird, sollte erhöht und der Preis pro Kilometer gesenkt werden. Dann würden kurze Fahrten gleich viel kosten, längere Distanzen würden allerdings günstiger.» Er ist der Ansicht, dass der Staat den Taxiunternehmen bei der Steuer entgegenkommen sollte, unter anderem beim Benzin und dem Kauf neuer Fahrzeuge.