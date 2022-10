Manchester United: Kein Wort der Entschuldigung – das sagt Cristiano Ronaldo zur Suspendierung

Cristiano Ronaldo sorgte mit seinem vorzeitigen Abgang im Spiel gegen Tottenham für einen Eklat. Der Portugiese verließ vor Spielschluss die Bank und verschwand in den Katakomben. Laut mehreren englischen Medienberichten verweigerte der mehrfache Weltfußballer sogar seine Einwechslung und verließ das Stadion auf direktem Weg. Manchester United reagierte am Donnerstag und strich den 37-Jährigen aus dem Kader fürs Spitzenspiel gegen Chelsea.

Nun hat sich der Portugiese auf Instagram gemeldet. Er gab an, dass Respekt für ihn immer sehr wichtig gewesen ist und er sich nicht geändert habe. Ronaldo: «Ich bin dieselbe Person und so professionell wie während den letzten 20 Jahren meiner Profikarriere. Respekt hat in meinen Entscheidungen immer eine sehr wichtige Rolle gespielt.»

«Wir müssen vereint sein»

Doch auch seine «Tat» am vergangenen Mittwoch ließ er in seinen Text einfließen: «Ich habe immer versucht, den jungen Spielern ein Vorbild zu sein. Leider ist das nicht immer möglich, und manchmal erwischt es in der Hitze des Gefechts die Besten.» Er wolle nun weiter hart arbeiten und für sein Team da sein. «Dem Druck nachzugeben, ist keine Option. Das war es nie. Das ist Manchester United und wir müssen vereint sein. Bald werden wir wieder zusammen sein», so Ronaldo weiter. Über vier Millionen Menschen haben den Post bereits geliked.