Darmgesundheit: «Kein Wundermittel» – Das musst du über Probiotika wissen

Mit Probiotika angereicherte Lebensmittel wie Joghurt füllen die Supermarktregale: Doch was bringt das Nahrungsergänzungsmittel wirklich?

Produkte mit Probiotika füllen die Regale in den Läden und immer wieder liest man davon als wichtiges Mittel für die gesamte Gesundheit. Andere wiederum sagen, die Produkte würden überhaupt nichts bringen oder sogar schaden. «Tatsächlich gehen die Meinungen bezüglich Probiotika als Ergänzungsmittel auseinander», sagt Sabina Raschle, Ernährungsberaterin und Darmspezialistin . «Das liegt auch daran, dass die Forschung wahrscheinlich längst noch nicht alles über unseren Darm weiß.»

Was man aber weiß, ist, dass unser Körper nicht nur äußerlich von Bakterien besiedelt ist, sondern dass sie auch in uns leben. Und zwar machen Darmbakterien etwa 1,5 Kilo unseres Körpergewichts aus. «Wenn man sich die Größe des Darms in Erinnerung ruft – er ist bis zu acht Meter lang und seine Fläche wird auf etwa 40 Quadratmeter geschätzt –, macht dieses große Gewicht Sinn», erklärt Sabina Raschle. Die Bakterien sind eine komplexe Mischung aus verschiedenen Bakterienstämmen, die bei jedem Menschen einzigartig sind.