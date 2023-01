Luxemburg: Keine Diät und kein Sport – Das sind die neuen Waffen im Kampf gegen Fettleibigkeit

(Symbolbild)

Seit Beginn der Industrialisierung hat der Wohlstand in weiten Teilen der Welt viele Vorteile gebracht. Doch mit dem Wohlstand hat sich ein weiteres Problem aufgetan: Fettleibigkeit ist seit den 1975er Jahren ein immer häufigeres gesundheitliches Problem, was heute weltweit rund 600 Millionen Erwachsene und mehr als 100 Millionen Kinder betrifft. Die Krebsstiftung Fondation Cancer hat aus ihrer Website erschreckende Zahlen veröffentlicht. Demnach lebten laut einer Studie aus dem Jahr 2020 fast zehn Prozent aller Schüler in Luxemburg mit Übergewicht.

Doch bei der Behandlung gegen Adipositas hat offenbar ein Umdenken stattgefunden, wie die Wissenschaftlerin Hanen Samouda, Forscherin am Luxembourg Institute of Health (LIH) erklärt. Gleichzeitig räumt sie mit den gängigen medizinischen Vorstellungen auf: «Diät und Sport sind heute nicht mehr Teil der Empfehlungen zur Behandlung von Fettleibigkeit; sie sind höchstens begleitende Maßnahmen für eine gute Lebensqualität», so die Forscherin.

«Fettleibigkeit ist ein genetisches Schicksal, das sich, wenn es nicht früh erkannt wird, im Erwachsenenalter umso stärker entwickelt» Hanen Samouda, Forscherin am Luxembourg Institute of Health (LIH)

Stattdessen soll es drei Mechanismen im Kampf gegen Fettleibigkeit geben: «Kognitive Verhaltenstherapien mit psychotherapeutischer Begleitung, vier Arten von Medikamenten und die Adipositaschirurgie, wie beispielsweise eine operative Magenverkleinerung», erläutert Samouda.

Während eine von der Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) im Jahr 2022 durchgeführte Studie zeigt, dass sich die Zahl der übergewichtigen Kinder an weiterführenden Schulen in Luxemburg zwischen 2018 und 2022 fast verdoppelt hat, weist die Wissenschaftlerin die Stichhaltigkeit dieser Studie zurück, die «nur auf einigen Schulklassen basiert und sicherlich nicht landesweit repräsentativ ist», heißt es von der LIH-Forscherin. Kurz gesagt: Nach Ansicht der LIH-Forscherin «kann man nicht sagen, dass Luxemburg diese nationale Prävalenz hat».