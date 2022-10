Luxemburg: Auch das Handwerk kämpft mit den hohen Preisen

Vincent Lescaut/L'essentiel

Maria Alves, die Verwaltungsleiterin der Bäckerei Berto in Differdingen, hat die Kosten in die Höhe schnellen sehen. Die Gasrechnung des Unternehmens, das Brot für seine drei Filialen produziert, hat sich innerhalb der letzten Monate verdreifacht. «Vor einem Jahr waren wir bei circa 700 Euro, und heute überschreiten wir die 2000», sagt sie. Das ist für die Firma, die 22 Angestellte beschäftigt, schwer zu stämmen. Man musste sich dazu durchringen, die Preise um einiges zu erhöhen. «Ein Vollkornbrot für früher drei Euro kostet heute 3,60 Euro», fährt Maria Alves fort, damit habe man die Erhöhung der Energiekosten jedoch noch nicht ausgeglichen. Außerdem ist der Weizenpreis drastisch gestiegen. «Wir wissen nicht, was kommen wird. Manche Kunden haben sich schon beklagt, aber wir haben diese Preiserhöhung hinausgezögert, so lange es ging. Wir machen das nicht aus Freude, wir können sonst nicht Schritt halten».

«Die Energiekosten für Firmen des Lebensmittelhandwerks sind von zwei auf acht Prozent des Umsatzes gestiegen», stimmt Luc Meyer, Präsident des Handwerkerbundes («Fédération des Artisans»), zu. «Die Preise der Rohstoffe, wie etwa Getreide, Butter oder auch Fleisch haben sich ebenfalls verdoppelt. Geht man von der Annahme aus, dass ein Handwerksbetrieb eine Gewinnmarge von einem bis vier Prozent realisiert, kann man sich vorstellen, unter welchem Druck solche Unternehmen stehen. Dazu kommen die zwei Indextranchen, sowie die Steigerung des sozialen Mindestlohns», fügt er hinzu. Luc Meyer, der selbst Chef eines Fleischerei- und Pökelunternehmens ist, versichert dass «seine Energierechnungen von 300.000 auf eine Million Euro gestiegen sind».

Welche Branchen sind am stärksten betroffen?

«Vor allem die energieintensiven Branchen, wie das Lebensmittelhandwerk oder Reinigungs- und Wäschereibetriebe, die Energie benötigen, um eine Kühlkette zu erzeugen oder aufrechtzuerhalten. Aber auch das Baugewerbe mit den Baumaschinen und einem großen Fuhrpark. Für die haben sich die Kosten mehr als verdoppelt».

Dem Präsidenten des Handwerkerbundes zufolge besteht Grund zur Sorge. «Die Margen reichen bei Weitem nicht aus, um den Schock zu absorbieren und wir können die Steigerungen auch nicht auf unsere Verkaufspreise abwälzen. Die Unternehmen können nicht auf unbestimmte Zeit mit Verlust produzieren», erklärt Luc Meyer.

Auf welche Hilfen können kleine und mittelständische Betriebe zurückgreifen?

«Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine Hilfe im Hinblick auf Dieselkraftstoff für energieintensive Unternehmen sowie für Unternehmen aus den Bereichen Transport, Ernährung und Bauwesen. Um aber darauf Anspruch zu haben, muss man einen Betriebsverlust erzielen», erklärt Luc Meyer. In der Bäckerei Berto versichert man, «im Augenblick bekommen wir nichts».

Sollten die von der Tripartite vorgesehenen Höchstpreise für Gas und für Strom auf Privathaushalte beschränkt bleiben, können Unternehmen von einer neuen Hilfe profitieren. Voraussetzung ist, dass die Energiekosten des jeweiligen Unternehmens über zwei Prozent des Umsatzes liegen. Erreicht die Steigerung 80 Prozent oder mehr im Vergleich zu den Energiepreisen von 2021, werden die Mehrkosten ab dieser Höhe zu 70 Prozent subventioniert. Die Obergrenze wurde von 200.000 auf 500.000 Euro erhöht. Sie dürfte zwischen Ende Oktober 2022 und Juni 2023 greifen. Der Handwerkerbund würde es jedoch «begrüßen, wenn diese Hilfe rückwirkend zum vergangenen Februar gewährt würde». Für die genannte, neue Hilfe ist ein Budget von 150 Millionen Euro vorgesehen.

Was sagen die Arbeitgeber dazu?

Was die Seite der Arbeitgeber betrifft, so betont Jean-Paul-Olinger, Generalsekretär des luxemburgischen Unternehmerverbands («Union des Entreprises Luxembourgeoises»), dass die Tripartite «für Privathaushalte Berechenbarkeit gebracht» habe, dies jedoch weniger für die Unternehmen gelte. Er sei «beunruhigt» und unterstreicht, dass vor allem Handwerks- und HoReCa-Unternehmen, also Firmen, denen es an Transparenz hinsichtlich der kommenden Gehaltssteigerungen mangelt, «im Unklaren» seien.