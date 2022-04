Per sofort : Keine Gefahr mehr – Schweden schafft Pandemiegesetz ab

In Schweden wird Covid-19 nicht mehr als generell gefährliche oder gesellschaftsgefährdende Erkrankung eingestuft.

Das Pandemiegesetz in Schweden wurde am Freitag abgeschafft. Covid-19 wird im skandinavischen Land von nun an nicht mehr als generell gefährliche oder gesellschaftsgefährdende Erkrankung eingestuft. Damit fallen auch die Anforderungen für die Infektionsverfolgung und Quarantäne weg.