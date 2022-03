Luxemburg : «Keine groß angelegten Transporte von Flüchtlingen mehr organisieren»

LUXEMBURG ­ Der Außenminister fordert die Einwohner auf, keine groß angelegten Transporte von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nach Luxemburg mehr zu organisieren, wenn ihre Unterbringung nicht gesichert ist.

Der Krieg in der Ukraine sorgte in Luxemburg für eine Welle der Solidarität.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine flüchten weiterhin viele Betroffene nach Europa und Luxemburg. «Die bereits eingerichteten Notunterkünfte füllen sich sehr schnell», sagt Außenminister Jean Asselborn (LSAP). Am Samstag soll erneut eine Einrichtung im Kulturzentrum Mutfort in der Gemeinde Contern eröffnet werden können.