Social Media: «Keine Heilung» – Sorge um Britney Spears

«Keine Heilung» – Sorge um Britney Spears

Via Instagram teilt Britney Spears ihren Fans mit, dass sie an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet.

Meistens gehe es ihr besser, wenn sie tanze, sagt Britney: «Dann spüre ich keinen Schmerz mehr. Es ist so, als würde sich mein Verstand buchstäblich an den Ort meines inneren Kindes begeben. Und obwohl ich mich nicht mehr so bewegen kann, wie ich es einst konnte, so bin ich davon überzeugt, dass mein Glaube daran mir Kraft gibt.»