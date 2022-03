Dreijähriges Kind : Keine Herz-OP für Jungen, weil Eltern ungeimpft waren

Mehrere Krankenhäuser weisen einen Dreijährigen europaweit ab, obwohl er aufgrund einer Herzerkrankung eine Operation benötigt. Die Geschichte hat jedoch ein Happy End.

1 / 4 Mehrere Kliniken wiesen den kleinen Jungen ab. (Symbolbild) imago images/Geisser Der Dreijährige leidet an einer Herzkrankheit und benötigte dringend eine Operation. (Symbolbild) 20min/Marvin Ancian Diverse Krankenhäuser in Deutschland, England oder Israel lehnten eine Behandlung jedoch ab. (Symbolbild) 20 Minuten

Zuerst versuchte man den Dreijährigen in seinem Heimatland zu behandeln. In Zypern fehlte es jedoch an der nötigen Ausstattung, die es für eine solche Herzoperation benötigen würde. Wie «Politico» berichtet, organisierte das zypriotische Gesundheitsministerium einen Operationstermin in Deutschland. Dann der Schock für die Familie: Einen Tag vor der Operation verweigert das Krankenhaus in Frankfurt die Operation. Grund: Die Eltern des Dreijährigen sind nicht geimpft.

Die Behörden in Zypern ließen jedoch nicht locker und fragten noch andere Krankenhäuser an. So auch eines in England und Israel. Beide Male jedoch ohne Erfolg. Die Eltern ließen sich jedoch nach der Absage in Frankfurt impfen, dennoch mussten sie die Wartezeit von sechs Wochen einhalten, um in ausländischen Krankenhäusern behandelt zu werden. Diese Zeit hatte der kleine Junge jedoch nicht.

«Ich weiß, dass ungeimpfte Patienten in deutschen Krankenhäusern behandelt werden dürfen», so der Vater des Jungen. «Ich wusste nicht, dass auch ich geimpft sein muss, damit mein Kind behandelt werden kann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es sofort getan. Aber ich bin gesund und wollte mich nicht impfen lassen.» Die zuständigen Behörden in Zypern bestätigten jedoch, die Eltern früh genug informiert zu haben. Dennoch gibt es ein Happy End für den Kleinen. Er darf in einem privaten Krankenhaus in Griechenland operiert werden.