Benachbartes Deutschland : Keine Hotspot-Regelung im Saarland und in Rheinland-Pfalz

SAARBRÜCKEN/MAINZ – Damit gilt dann nur noch der Basisschutz aus dem Infektionsschutzgesetz, der vor allem eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen vorsieht.

Im den deutschen Nachbarbundesländern des Großherzogtums entfällt die Maskenpflicht in Innenräumen.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz werden die meisten verpflichtenden Corona-Regeln entfallen, eine sogenannte Hotspot-Regelung wird es zunächst nicht geben. Das teilten die Landesregierungen am Dienstag mit. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr soll bestehen bleiben.