Hai in der Tiefsee: Keine natürlichen Feinde – Sind manche dieser Tiere 520 Jahre alt?

Eigentlich hat er keine natürlichen Feinde. Sein Fleisch gilt im Allgemeinen als ungenießbar – nur die Isländer beschreiben es als Delikatesse.

Der geheimnisvolle Grönlandhai ist eine Tierart, über die bisher recht wenig bekannt ist. Was man allerdings weiß, kann man mit gutem Gewissen eine Sensation nennen. Denn die Tiere, die sich ausschließlich in arktischen Gewässern aufhalten, können wohl bis zu 520 Jahre alt werden. Die Messung des Alters ist aber recht kompliziert und mit einer Abweichung von plus beziehungsweise minus 120 Jahren auch nicht sonderlich genau. Das älteste bisher entdeckte Tier zählte ziemlich sicher gut 400 Jahre, könnte aber entweder 520 Jahre alt – oder eben «nur» 280 Jahre jung gewesen sein.

Rausgefunden hat das ein Forscherteam um Julius Nielsen von der Universität Kopenhagen. Sie untersuchten rund 28 weibliche Grönlandhaie, die als Beifang in Fischernetzen landeten. Mittels einer Radiokarbon-Methode ermittelten sie den Anteil radioaktiver Kohlenstoff-Isotope in den Augen der Tiere und zogen so Rückschlüsse auf das Alter. Radioaktive Spuren auch deswegen, weil während des Kalten Krieges in den 1950er- und 1960er-Jahren Nukleartests durchgeführt wurden, die auch die Meere extrem belasteten. Daraus lässt sich schließen, welche Tiere zum Zeitpunkt der Tests geboren wurden, und gleichzeitig auch, welche deutlich älter sein müssen.

Sie wachsen nur einen Zentimeter pro Jahr

Auch die Größe gibt Aufschlüsse über das Alter der Haie. Denn im Jahr wachsen diese nur maximal einen Zentimeter. Erst ab einer Körperlänge von vier Metern werden die Haie geschlechtsreif. Daraus schlossen die Forscher, dass die Tiere mindestens 150 Jahre alt sein müssen, bevor sie sich das erste Mal paaren. Eine Erklärung für die extrem späte Geschlechtsreife der Tiere haben die Forscher bislang nicht gefunden. Man geht aber davon aus, dass bei den Grönlandhaien eben alles etwas langsamer vonstatten geht. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei der Fortbewegung: Die Tiere schwimmen maximal 2,5 Kilometer pro Stunde.