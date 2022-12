Luxemburg : Keine neuen Erkenntnisse im Fall Bianka

LINGER – Die Ermittlungen zum Verschwinden des Babys im Jahr 2015 wurden am Mittwoch im Prozess detailliert beschrieben. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Frage, ob das Kind gestorben ist oder nicht.

Am Mittwoch, dem zweiten Tag des Prozesses um das Verschwinden der kleinen Bianka im Sommer 2015, berichteten zwei Beamten der Police Grand-Ducale von ihrer über sieben Jahre andauernden Ermittlung. Diese Arbeit wird durch die verschiedenen Versionen der Kindsmutter erschwert, die seit Beginn des Prozesses am Dienstag nicht mehr an der Verhandlung teilnahm.