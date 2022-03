IOC dagegen : Keine olympische Symbole im Pussy-Riot-Clip

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Verwendung olympischer Symbole im neuen kremlkritischen Punkvideo der russischen Protestgruppe Pussy Riot kritisiert. In dem Clip tanzt die Band vor den Olympia-Ringen. «Die Spiele sollten nicht politisch missbraucht werden», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Donnerstag in Sotschi. In dem Film ist auch zu sehen, wie ein uniformierter Kosake mit einer Peitsche auf die mit Strickmasken getarnten Frauen losgeht.