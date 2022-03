Rassismus-Eklat : Keine Rauswürfe wegen VW-Werbung

Volkswagen zieht nach dem Skandal um ein als rassistisch empfundenes Werbevideo für den Golf 8 keine personellen Konsequenzen.

Volkswagen überarbeitet nach dem Skandal um ein als rassistisch empfundenes Werbevideo für den Golf 8 seine internen Abläufe und will die Mitarbeiter stärker sensibilisieren. Rechtschefin Hiltrud Werner sagte bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten, die Untersuchung durch die interne Revision habe ergeben, dass rassistische Motive bei der Erstellung des Films keine Rolle gespielt hätten. Mangelnde Sensibilität und Unzulänglichkeiten in den Prozessen hätten jedoch dazu geführt, dass der Clip veröffentlich werden konnte.

Personelle Konsequenzen würde VW nur dann ziehen, wenn vorsätzlich und wissentlich gegen Verhaltensregeln verstoßen wurde: «Ein Bauernopfer wird es daher nicht geben.» Auch mit der Werbeagentur, die das Video erstellt hat, will Volkswagen weiter zusammenarbeiten.

Unabhängiges «Ethik Board» aus Experten

«Auch im Namen des Vorstands möchte ich in aller Form dafür um Entschuldigung bitten, dass wir durch mangelnde interkulturelle Sensibilität Menschen verletzt haben», erklärte Werner. «Hier wurde gegen Werte verstoßen, für die Volkswagen steht.» Als Konsequenz will Volkswagen unter anderem einen unabhängigen «Ethik Board» aus Experten einrichten, der die Werbebotschaften auf sensible Themen durchleuchten soll.