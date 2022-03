30.867 Songs : Keiner Stadt wurden mehr Lieder gewidmet als...

... New York. Natürlich! Doch auch andere Weltmetropolen wurden schon tausendfach besungen. Das sind die Top Ten.

«Empire State of Mind» von Jay-Z und Alicia Keys, «Welcome to New York» von Taylor Swift oder ganz schlicht und einfach «New York, New York» von Frank Sinatra: Keiner Stadt der Welt wurden mehr Songs gewidmet als New York City. 30.867, um genau zu sein. Dies ermittelte die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu in Zusammenarbeit mit Musixmatch, der weltgrößten Plattform für Liedtexte. 14 Millionen Songs verschiedener Künstler wurden dafür ausgewertet.