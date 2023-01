Footballer reanimiert : «Keiner will sein Leben geben» – Spieler-Zusammenbruch schockt

Dramatische Szenen beim NFL-Spitzenspiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills: Damar Hamlin bricht auf dem Feld zusammen und muss reanimiert werden.

Bangen und Hoffen bei den Spielern der Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals. IMAGO/USA TODAY Network

Die Football-Profis weinten. Im Kreis knieten die Spieler und Trainer der Buffalo Bills mit verschränkten Armen umeinander auf dem Feld. Ihr Verteidiger Damar Hamlin war gerade mit einem Krankenwagen vom Spielfeld in eine Klinik transportiert worden. Das Spitzenspiel der NFL zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals wurde am Montagabend abgebrochen.

Minutenlang war der 24-jährige Hamlin vor den 65.515 Zuschauern in Cincinnatis Paul Brown Stadium nach einem Herzstillstand von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden, während manche seiner Mitspieler in Tränen ausbrachen. «Damar Hamlin erlitt nach einem Schlag in unserem Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand», teilten die Bills über Twitter mit.

«Hört auf, das Video zu teilen»

Zahlreiche Profis meldeten sich zu Wort. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, schrieb auf Twitter: «Bitte sei okay. Ich bete ganz fest.» Derweil äußerte sich auch Basketball-Superstar LeBron James: «Das ist schrecklich zu sehen, ich wünsche ihm nur das Beste.» Tee Higgins, den Hamlin tackeln wollte, schrieb auf Twitter: «Meine Gebete und Gedanken gehen an ihn und die Familie Hamlin. Ich bete, dass du es schaffst.»

«Ich habe während meiner Spielerkarriere noch nie so etwas gesehen», sagte der ehemalige Football-Spieler Troy Vincent, der mittlerweile in offizieller Funktion für die NFL arbeitet, in einer Medienrunde. Viele Spieler baten in den sozialen Medien darum, die Szene nicht zu teilen. Miles Sanders, der Runningback der Philadelphia Eagles schrieb: «Bitte hört auf, das Video meines Bruders zu teilen.» Auch weitere Stars teilten diese Meinung.

«American Football ist ein verdammt gefährliches Spiel», sagte TV-Experte Patrick Esume bei «ran.de» und fügte hinzu: «Jeder nimmt Verletzungen in Kauf. Aber sein Leben dafür herzugeben, das will keiner.» Esume ist auch Chef der European League of Football. Mit Konsequenzen für die weitere NFL-Saison rechnet er nicht. «Die Saison wird weitergehen und die Bills werden spielen, denn der Zirkus ist viel zu groß», sagte Esume.

Mittlerweile ist klar, dass das abgebrochene Spiel der Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals zumindest in dieser Woche nicht mehr neu angesetzt wird. Das habe die Liga nach Gesprächen mit beiden Teams und der Spielergewerkschaft entschieden, teilte NFL-Chef Roger Goodell am Dienstag mit. Ob die Partie zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt wird, sei noch nicht klar, hieß es weiter.

Am NFL-Spielplan für das kommende Wochenende werde es keine Änderungen geben, teilte die Liga mit. Dann ist der letzte Hauptrunden-Spieltag angesetzt, an dem die letzten Playoff-Teilnehmer und die Reihenfolge in der Tabelle ermittelt werden. Während die Bengals um den Titel ihrer Division kämpfen, haben die Bills noch die Chance auf die beste Bilanz in der AFC. Buffalo empfängt am Sonntag die New England Patriots. Die Bengals spielen daheim gegen die Baltimore Ravens.

