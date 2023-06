Helden Luxemburgs: Kelvin wird für seinen außerordentlichen Mut geehrt

1 / 4 Dafür, dass er sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat, um eine Frau und einen Hund aus einem brennenden Auto zu retten, wurde Kelvin Alvarado mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. SIP Leserreporter/Lassana Traoré Leserreporter/Lassana Traoré

Am 13. November letzten Jahres war Kelvin Alvarado zu Fuß in Gilsdorf unterwegs, als im Steine auf der Fahrbahn auffielen. Wenige Meter entfernt entdeckte er dann einen Unfall, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand prallte. Er rannte sofort hin, um einem anwesenden Nachbarn zu helfen. Dieser teilte Kelvin mit, dass sich in dem brennenden Wagen eine Frau und ein Hund befänden.

«Wir versuchten, die Tür zu öffnen, aber die Türen waren verriegelt. Also habe ich meine Füße und Fäuste benutzt, um hinten ins Auto zu gelangen. Es gab dichten Rauch und es war unmöglich, die Fahrerin zu erreichen», erinnert sich der Mann, der bei einem Transportunternehmen angestellt ist. Zwei weitere Personen trafen ein. Gemeinsam konnten sie das Auto zum Kippen bringen.

Sieben Monate später schwelgt der 39-Jährige immer noch in den schmerzhaften Erinnerungen. «Es gab wirklich viele Flammen. Ich konnte den Hund packen und rausholen», aber es war immer noch unmöglich, die Frau zu erreichen, deren Fuß eingeklemmt war. Während die ersten Zeugen anfingen, die Hoffnung zu verlieren, wollte Kelvin nicht aufgeben. «Ich habe angefangen, sehr fest zu ziehen. Ich dachte, solange ich hier bin, wird die Frau nicht eingeklemmt bleiben», erinnert er sich.

Trotz Bemühungen starb die Frau

Schließlich stieg er in das brennende Auto ein, löste den Fuß des Opfers und zog sie auf seinen Armen aus dem Innenraum. «Sie schaute mir in die Augen, dann legten wir sie auf eine Decke, die zwei Frauen mitgebracht hatten». Die Fahrerin befand sich in einem ernsten Zustand und starb einige Stunden später.

Kelvin hingegen wurde an den Händen verletzt und in das Krankenhaus von Ettelbrück gebracht. «Leichte Verletzungen» stand an diesem Tag im Polizeibericht, doch Kelvin erinnert sich an «unerträgliche Schmerzen». Am Freitag, dem 23. Juni, dem Nationalfeiertag, wurde Kelvin Alvarado in der Philharmonie von Premierminister Xavier Bettel eine Ehrenmedaille für Mut und Hingabe überreicht.