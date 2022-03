Wer verdient wie viel? : Kendall stellt die Model-Hierarchie auf den Kopf

Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» hat die Liste der bestbezahlten Models 2017 veröffentlicht. An der Spitze dieses Jahr: Celebritys und Insta-Girls.

Noch vor wenigen Jahren war die Rechnung einfach: Ein Topmodel, das für die größten Labels lief, mit den berühmtesten Fotografen Shootings hatte und von Plakatwänden strahlte, verdiente am meisten. 2017 ist alles etwas anders: Das bestbezahlte Model der Welt ist laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» eine Frau, die mehr im Netz als auf dem Laufsteg anzutreffen ist. Ihr Name: Kendall Jenner (22), Social-Media- und Reality-TV-Star. Jahresverdienst 2017: fast 18,7 Millionen Euro.

Diese Verschiebung dürfte besonders Gisele Bündchen schwer auf dem Magen liegen. Das Supermodel führte die «Forbes»-Liste unglaubliche 14 Jahre lang an, dieses Jahr rutscht sie zum ersten Mal auf Rang zwei ab. Am Hungertuch muss sie trotzdem nicht nagen. 2017 standen 14,9 Millionen Euro auf ihrem Lohnausweis.

Zum ersten Mal auf der Liste: Ein Plus-Size-Model

Sowieso ist 2017 im «Forbes»-Ranking alles ein bisschen anders. Zum ersten Mal in der Geschichte sind in den Top Ten mehr Insta-Stars und Celebritys als Models (die den Job im klassischen Sinn ausführen). Außerdem: Ashley Graham (Jahreseinkommen: 4,7 Millionen Euro) debütiert auf dem zehnten Rang als erstes Plus-Size-Model in der Liste der Großverdiener in der Branche.