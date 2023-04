Starship: Kennst du diese zehn Fakten zur größten Rakete aller Zeiten?

1 / 4 «Starship» ist die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete. AFP Die Rakete besteht aus zwei Teilen und misst insgesamt 119 Meter. REUTERS Die Rakete beginnt ihre Reise beim Testgelände in Boca Chica, Texas. IMAGO/UPI Photo

Am Montag will Elon Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete testen. Die «Starship» genannte Rakete soll vom Testgelände in Boca Chica, Texas, aus starten und danach rund 90 Minuten in der Luft verweilen.

Mit «Starship» setzt sich SpaceX weiter von der Konkurrenz ab und vergrößert seine Handlungsoptionen im Weltraum. Die Rakete fasse nämlich nicht nur eine rekordhohe Frachtenlast, sondern könne auch wiederverwendet werden. Dadurch soll es in Zukunft möglich sein, mit derselben Rakete größere Nutzlasten in die Erdumlaufbahn oder zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen. Dies dürfte die Preise für die Raketenstarts deutlich absacken lassen: Ein Orbitalflug der «Starship»-Rakete soll in Zukunft weniger als zehn Millionen kosten – derzeit zahlen Kunden für den Start der Falcon 9 rund 67 Millionen Dollar.

Zehn spannende Fakten zur «Starship»-Rakete

Bei «Starship» handelt es sich um die größte jemals gebaute Rakete. Sie besteht aus zwei Teilen und misst insgesamt 119 Meter bei einem Durchmesser von neun Metern. Dies entspricht einem Wolkenkratzer mit 40 Stockwerken.

Der erste Teil hat den Namen «Super Heavy» und ist für den Antrieb der Rakete verantwortlich. Er ist 69 Meter hoch und verfügt über 33 Antriebe. Der zweite Teil ist das eigentliche Raumschiff und hört deshalb auf den eigentlichen Namen der Rakete «Starship». Er misst weitere 50 Meter und verfügt ebenfalls über sechs Antriebe. Bei sämtlichen Antrieben handelt es sich um sogenannte Raptor-Antriebe, die mit einem Treibstoffmix aus flüssigem Sauerstoff und Methan betrieben werden und jeweils eine Schubkraft von 245 Tonnen aufweisen. Die Antriebe sollen bis zu 1000 Mal wiederverwendet werden können. Dadurch soll es in Zukunft möglich sein, dass die Rakete mehrmals pro Tag startet. Das Raumschiff kann bis zu 150 Tonnen ins All befördern. Damit kommt die Rakete auf ein maximales Gesamtgewicht von 5000 Tonnen. Außerdem soll die Rakete auch wieder 50 Tonnen an Fracht zur Erde retournieren können. Hitzeschutzkacheln verhindern, dass das Raumschiff beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Während die beiden Teile der Rakete beim angesetzten Testdurchlauf – sofern alles nach Plan läuft – im Meer landen werden, sollen sie in Zukunft kontrolliert landen. Der erste Teil namens «Super Heavy» befördert das Raumschiff in die obere Atmosphäre, wo sie sich abkoppelt und zur Erde zurückkehrt. Dort wird er von an der Startrampe befestigten Greifarmen aufgefangen. Das eigentliche Raumschiff kann mithilfe seiner Triebwerke selbst landen. «Starship» ist die leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Sie soll doppelt so stark sein wie die neue Mondrakete der Nasa.

«Ich garantiere Spannung»

Die beiden Teile der Rakete wurden zwar bereits erfolgreich einzeln getestet, doch noch nie zusammen. Ein erfolgreicher Start ist deshalb nicht garantiert – laut Musk sogar eher unwahrscheinlich: «Ich verspreche nicht, dass es den Orbit erreichen wird, aber ich garantiere Spannung. Ich denke, es hat hoffentlich eine Chance von 50 Prozent, den Orbit zu erreichen.»

Verläuft der Start jedoch erfolgreich, eröffnen sich für SpaceX zahlreiche neue Handlungsoptionen im All. In Zukunft würden sich nicht nur viel größere Frachten in die Erdumlaufbahn bugsieren lassen, auch Flüge zum Mond oder Mars sind im Bereich des Möglichen.