Fast-Food-Kette : «Kentucky Fried Chicken» eröffnet zwei Restaurants in Luxemburg

MARNACH/POMMERLOCH – Der auf Geflügel spezialisierte Fast-Food-Riese will zwei Filialen im Norden des Landes eröffnen. Weitere sollen folgen.

So soll das Restaurant in Marnach aussehen.

Die Fast-Food-Kette «Kentucky Fried Chicken» eröffnet im Laufe des kommenden Jahres seine ersten Restaurants in Luxemburg. Das teilt die EG Group, die die auf Geflügel spezialisierten Restaurants betreibt, am Donnerstag in einem Communiqué mit. Die Filialen entstehen im Einkaufszentrum Nordstrooss Shopping Mile in Marnach sowie in Pommerloch.