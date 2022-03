Tennis : Kerber in Stuttgart gleich raus - Scharapowa weiter

Selbst bei ihrem Lieblingsturnier kommt Angelique Kerber nicht in Schwung. Gegen Kristina Mladenovic zeigt die Nummer zwei der Welt eine schwache Leistung.

Angelique Kerber hat ihre sportliche Talfahrt auch bei ihrem Lieblingsturnier fortgesetzt. Nach einem Freilos in der ersten Runde verlor die Titelverteidigerin beim Porsche Tennis Grand Prix am Donnerstagabend ihr Achtelfinale gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 2:6, 5:7 und schied damit sang- und klanglos aus. Die Weltranglisten-Zweite zeigte eine insgesamt enttäuschende Vorstellung und wirkte völlig verkrampft. Nach gerade einmal 1:36 Stunden war die Partie beendet. Kerber hatte das wichtigste Damen-Turnier in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.