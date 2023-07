Radsport: Kevin Geniets und Alex Kirsch vertreten Luxemburg bei der Weltmeisterschaft

Nachdem sie vergangene Woche noch bei der Tour de France geradelt sind, werden Kevin Geniets und Alex Kirsch bei den Straßenradsport-Weltmeisterschaften 2023 am 6. August in Glasgow (Schottland) die Hauptdarsteller des luxemburgischen Teams sein. Bei dem Rennen werden die beiden großherzoglichen Radsportler von Arthur Kluckers und Cédric Pries begleitet, während Colin Heiderscheid und Tom Wirtgen als Ersatzfahrer mit von der Partie sind. Bob Jungels hat keine Teilnahme an der Weltmeisterschaft geplant, um sich auf die kommenden Radrennen zu konzentrieren, darunter auch die Tour de Luxemburg, die vom 20. bis 24. September stattfindet.

Im Straßenrennen der Frauen, das am 13. August stattfindet, radelt Christine Majerus an der Seite von Nina Berton und Marie Schreiber. Letztere treten allerdings in der Kategorie «Espoirs» an.