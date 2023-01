Wahldesaster : Kevin McCarthy bleibt auch im zweiten Anlauf ohne Mehrheit

Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch in der zweiten Abstimmungsrunde nicht zum neuen Vorsitzenden im US-Repräsentantenhaus gewählt worden. Ebenso wie in der ersten Runde kam er auch im zweiten Anlauf nur auf 203 Stimmen und erreichte damit nicht die nötige Mehrheit. 19 seiner Republikaner stimmten gegen ihn.

Der Abgeordnete Jim Jordan, der in der ersten Runde sechs Stimmen erhalten hatte, stellte sich danach hinter McCarthy. «Wir müssen uns um ihn scharen, zusammenkommen», sagte er. Aber sein Parteikollege Matt Gaetz kündigte an, er werde weiter für Jordan stimmen. Seinem Aufruf folgten in der zweiten Runde 18 weitere Republikaner, die ebenfalls Jordan ihre Stimme gaben. Die meisten Stimmen erhielt de facto in beiden Wahlgängen der neue Fraktionschef der Demokraten, Hakeem Jeffries.