Neue Vorwürfe : Kevin Spacey per Videoschalte vor Londoner Gericht

Kevin Spacey ist per Videoschalte am heutigen Freitag vor Gericht erschienen. Wie der britische Nachrichtensender Sky News berichtete, bestätigte der 63-Jährige dabei lediglich seinen Namen, sein Geburtsdatum und seine Adresse in London. Der Star aus der Netflix-Serie «House of Cards» ist angeklagt, einen Mann in insgesamt sieben Fällen sexuell belästigt und gegen dessen Willen in sexuelle Handlungen verwickelt zu haben. Ob er auf schuldig oder unschuldig plädieren werde, ließ Spacey bei der Anhörung am Westminster Magistrates› Court noch nicht erkennen.