Verlässt BGL Ligue: Kevin Van den Kerkhof unterschreibt in der Ligue 2

Kevin Van den Kerkhof hat einen Vertrag beim SC Bastia unterschrieben. Der 26-jährige Defensivspieler des Tabellenführers der BGL Ligue, F91 Dudelange, wird diesen Sommer in die französische zweite Liga wechseln. Der korsische Verein, aktuell 15. der Ligue 2, spielt unter Régis Brouard. Dieser hatte von 2019 bis 2021 RFCU Luxembourg trainiert, bevor er nach Frankreich zurückgekehrt ist.

Van den Kerkhof beendet seine zweite Saison bei Düdelingen, zuvor hatte er bei La Louvière in Belgien gespielt.

Der SC Bastia ist ein Traditionsclub des französischen Fußballs. In dieser Saison ist er in die Ligue 2 zurückgekehrt, nachdem er 2017 Insolvenz angemeldet und einen Abstecher in den Amateurbereich gemacht hatte.