Reichspogromnacht : KFC-Push zu Nazi-Gedenktag sorgt in Deutschland für Entsetzen

Brathuhn-Gigant Kentucky Fried Chicken hat sich in Deutschland mit einer seltsamen Nachricht in die Nesseln gesetzt: Zum Jahrestag der Reichspogromnacht empfahlen sie «mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken».

Der Fastfood-Anbieter verband darin «knuspriges Chicken» mit der von Nazis durchgeführten Mordnacht, in der Hunderte Synagogen und jüdische Geschäft in Brand gesetzt wurden.

«Habt ihr noch alle Hühner auf der Stange?», «Ernsthaft KFC?!? Geht's eigentlich noch geschmackloser?!?» oder einfach «Wie geschmacklos willst du sein?»: So lautet der Tenor auf Twitter nach einer Push-Meldung, die User der entsprechenden App von Kentucky Fried Chicken in Deutschland am 9. November erhielten. Der kritisierte Text der Nachricht wies den Titel «Gedenktag an die Reichspogromnacht» auf, darunter stand «Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken.»

«Sorry, uns ist ein Fehler passiert»

Auf die Vermischung von Werbung mit der Nacht im Jahr 1933, in der sich massive Gewalttaten der Nazis an Jüdinnen und Juden in Deutschland ereigneten, erhob sich ein riesiger Shitstorm über den Fast-Food-Giganten. KFC reagierte umgehend mit einer Entschuldigung – «sorry, uns ist ein Fehler passiert» – und gab an, der Push sei durch «einen Fehler im System» entstanden und man werde «die internen Prozesse umgehend überprüfen», damit so etwas «nicht noch einmal passieren» könne. Allerdings fragten sich auch hier diverse Twitterer, wie ein solcher Push einem «Systemfehler» entspringen könne. Auf Anfrage der «Frankfurter Rundschau» äußerte sich KFC nicht zum Fauxpas.