Balkan : KFOR der Nato lehnt Antrag für serbische Sicherheitskräfte im Kosovo ab

Nach Schüssen auf ein Kind und einen jugendlichen Serben im Kosovo ist die Lage an der serbisch-kosovarischen Grenze weiterhin angespannt. Einen Antrag zur Stationierung serbischer Sicherheitskräfte im Land hat die Nato nun abgelehnt.

Das serbische Militär hat bei der Nato-geführten Friedenstruppe KFOR die Erlaubnis beantragt, mit 1000 Mann in den Kosovo einrücken zu können.

Die Kosovo-Schutztruppe KFOR hat den Antrag Belgrads zur Entsendung serbischer Sicherheitskräfte in das Land abgelehnt. Die von der Nato geführte KFOR habe erklärt, sie sehe keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic am Sonntag dem regierungsnahen Fernsehsender Pink. «Eine andere Antwort habe ich von der KFOR auch nicht erwartet», fügte er hinzu.

Kosovarischer Soldat schoss auf 11- und 21-Jährigen

Vucic hatte den Antrag Mitte Dezember angesichts zunehmender Spannungen zwischen Serben und Albanern im Kosovo gestellt. Diese entzündeten sich an der Festnahme eines früheren serbisch-kosovarischen Polizisten durch albanisch-kosovarische Sicherheitskräfte und führten zu Straßenblockaden durch die serbische Minderheit. Vermittelt von den USA und der EU hat sich die Lage inzwischen etwas entspannt. Am Freitag kam es allerdings erneut zu einem Vorfall, als zwei ethnische Serben durch Schüsse aus einem Auto verletzt wurden.

Die Polizei nahm wenig später den mutmaßlichen Schützen, einen 33-jährigen Soldaten der Kosovo-Sicherheitskräfte, fest, berichteten Medien in Pristina am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Die beiden Opfer – ein 21-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge – wurden im Krankenhaus operiert und sind außer Lebensgefahr. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, er wird des versuchten Mordes beschuldigt.