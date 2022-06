143 Millionen Fans : Khaby Lame stößt Charli d’Amelio vom Tiktok-Thron

Lange war die 18-Jährige die unschlagbare Nummer eins auf der Social-Media-Plattform. Jetzt wurde sie von Khaby Lame überholt. Der Komiker hat mehr als 143 Millionen Fans.

Dem Komiker folgen 143,3 Millionen Menschen und damit fast eine Million mehr als Charli d’Amelio. Der aus dem Senegal stammende und in Italien lebende Influencer macht sich am liebsten über banale Lifehacks anderer Content Creator lustig – und das, ohne ein Wort zu sagen. So stellt er ihre Tipps und Tricks oft übertrieben nach oder blickt mit verwunderten, großen Augen in die Kamera. Der einzigartige und oft trockene Humor des 22-Jährigen ließ seine Followerzahl in den letzten Monaten rasant ansteigen – und macht ihn jetzt zur neuen Nummer eins.