KI-Analyse: Forscher finden mysteriöse Feenkreise plötzlich rund um die Welt

KI ermöglicht bahnbrechende Datenanalyse

Für die Untersuchung Hunderter neuer Standorte in 15 Ländern auf drei Kontinenten, die in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» veröffentlicht wurde, verwendeten die Forschenden hochauflösende Satellitenbilder von Trockenökosystemen aus aller Welt. Die Forscherinnen und Forscher der Universität Alicante trainierten ein neuronales Netz zur Erkennung von Feenkreisen mit über 15.000 Satellitenbildern aus Namibia und Australien, die wahlweise Feenkreise oder die normale Oberfläche des Trockengebietes zeigten.