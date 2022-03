Kia XCeed : Kia XCeed – trendig und familientauglich

Mit dem stylischen Crossover XCeed lässt Kia auf Limousine, Kombi und Coupé eine vierte Variante vom Stapel. Den Erfolg der Koreaner in der Kompaktklasse soll dies um 50 Prozent steigern.

Er ist ein Hingucker, der neue Ceed mit X. Gleiches konnte man von früheren Modellen der kompakten Kia-Baureihe nicht unbedingt behaupten. Vor allem die Limousine, mit der sie die Koreaner 1997 begründeten, wirkte bei aller Qualität eher bieder. Auch der Sportswagon, der sich wohl ausgeklügelt praktisch gab, war formal konventionell. Erst mit dem Coupé, das Kia – für die Koreaner fast schon verwegen – Shooting Brake nannten, deutet sie an, zu was ihre europäische Kreativabteilung im Designe-Zentrum in Frankfurt wirklich fähig ist.