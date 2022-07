Bandera-Skandal : Kiew geht auf Distanz zu Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, leugnete in einem Interview mit «Jung & Naiv» die Beteiligung ukrainischer Faschisten am Holocaust und anderen Gräueltaten. Der ukrainische Partisanenführer und Faschist Stepan Bandera sei weiterhin ein Held für ihn.

Das ukrainische Außenministerium hat sich von Äußerungen des Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk, über den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959) distanziert. «Die Meinung des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, die er in einem Interview mit einem deutschen Journalisten ausgedrückt hat, ist seine persönliche und gibt nicht die Position des ukrainischen Außenministeriums wider», teilte die Behörde in der Nacht zum Freitag auf ihrer offiziellen Webseite mit. Melnyk wurde in Deutschland auch durch Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung bekannt.