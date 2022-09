Krieg in der Ukraine : Kiew und Moskau tauschen Gefangene aus – Brite Aiden Aslin entgeht Todesstrafe

via REUTERS

Die ehemaligen Kriegsgefangenen sitzen nach einem Austausch inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine an einem Ort, der als Riad, Saudiarabien, angegeben wird.

Dieses von der saudischen Presseagentur (SPA) veröffentlichte Bild zeigt Kriegsgefangene aus Russland, die am 21. September 2022 auf dem Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad ankommen.

Die Ukraine hat am Mittwoch den größten Gefangenenaustausch mit Russland seit Beginn des Krieges Ende Februar verkündet. «Wir haben es geschafft, 215 Menschen zu befreien», sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, im Fernsehen.

Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Ansprache mitteilte, habe Russland im Austausch 55 Gefangene erhalten, darunter Wiktor Medwedtschuk, ein ehemaliger ukrainischer Abgeordneter und Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Aiden Aslin entgeht Todesstrafe

Die neue britische Premierministerin Liz Truss zeigte sich auf Twitter erleichtert «Es ist sehr erfreulich, dass fünf britische Staatsangehörige, die in der Ostukraine von russisch unterstützten Stellvertretern festgehalten werden, sicher zurückgebracht werden können, was die monatelange Ungewissheit und das Leid für sie und ihre Familien beendet.»

Weiter schreibt er: «Aidens Rückkehr beendet eine monatelange quälende Ungewissheit für Aidens liebevolle Familie in Newark, die jeden Tag Aidens Scheinprozess ertragen mussten.» Sie hätten aber nie die Hoffnung verloren. «Jetzt, da sie wieder als Familie vereint sind, können sie endlich in Frieden leben», so der Politiker.