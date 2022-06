Trotz Kraftstoffpreis-Explosion : Luxemburgs Regierung wird Kilometergeld nicht erhöhen

LUXEMBURG – Trotz des extremen Anstiegs der Kraftstoffpreise bleibt die Kilometerpauschale bei 30 Cent. Das teilt das Finanzministerium auf L'essentiel-Anfrage mit.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen die Preise für Kraftstoff an den Zapfsäulen in den letzten Monaten regelmäßig an. Doch anders als von Vielen erhofft, wird sich an der Kilometerpauschale in Höhe von 30 Cent so schnell nichts ändern. «Es gab in letzter Zeit keine Gespräche in diese Richtung», teilt ein Sprecher des Finanzministeriums L'essentiel am Montag mit.